距投票日倒數1個多月，台南市仁德區傳出同額競選的57歲現任二行里長吳忠慶驟逝，他昨天下午打次世代疫苗，今清晨心肌梗塞驟逝後，快篩陽性。台南市選委會指出，近日將公告停止該里里長選舉，後續再公告二行里長重行選舉，最快下周重辦參選人領表、登記作業，仍將如期於11月26日完成投票。

吳忠慶在縣市合併前擔任村長，合併後第1屆沒選上，第2、3屆連任，年底將尋求3連任。他平常熱心地方事務，對於二仁溪整治不遺餘力，也積極結合周邊景觀推動當地觀光，還成立自主防災社區，多次獲水利署評為特優、優等社區。

日前他還參與仁德區重陽敬老活動、二仁溪騎腳踏車等活動，身體相當硬朗，今天清晨卻因身體不適送醫，驚傳心肌梗塞驟逝，快篩為陽性，讓家屬與地方鄉親都很錯愕與不捨。

由於吳忠慶昨天下午4點多剛打完次世代第4劑疫苗，今天清晨即傳出驟逝消息，地方議論紛紛，認為他可能為無症狀感染者，確診後又打疫苗，才會引發心肌梗塞。台南市衛生局指出，確切死因仍待相驗進一步釐清，也會將此案通報為接種疫苗不良事件。

仁德區公所指出，今天將發公文給台南市選委會。台南市選委會指出，收到仁德區公所公文後，將依《選罷法》第30條第2項規定，於7日公告停止選舉，再依法辦理該里里長重行選舉，預計最快下周展開領表、登記作業。