大陸「流量女王」楊冪，即將在本月13日推出時裝劇《愛的二八定律》，與27歲男星許凱大談姊弟戀，但新戲尚未播出就因劇組遭「代拍」流出許凱將頭埋進楊冪胸口的火辣畫面，而在網路上引發熱烈討論。昨（11）日晚間還傳出該戲因「技術問題」突然被換檔的消息，讓粉絲們相當錯愕。

《愛的二八定律》官方微博於昨日晚間突然轉發播放平台的貼文，表示「相逢中有時，感謝大家的支持，請大家耐心等待」；而平台方則表示「因技術原因，原定10月13日上線的《愛的二八定律》將改檔延後播出，具體播出時間另行通知。給大家帶來的不便我們深感歉意，感謝大家的關注」。貼文一出讓粉絲們全傻眼。

有網友推測劇組會突然延期上檔，主要原因疑似是這段期間正逢黨舉行第二十次的全國代表大會，許多娛樂節目都因此改期，因此有不少網友認為「延期是好事」；但也有網友認為可能是劇情過度娛樂化，慘遭責令修改而必須延期。

據了解，《愛的二八定律》屬於原創劇本，由楊冪及許凱宣布演出後就備受矚目，兩人也在10日發文宣傳，許凱更集結了演藝圈好友，包含秦嵐、張嘉倪、程瀟、張榕容、李一桐、檀健次、彭昱暢等人一同發文宣傳，沒想到現在卻突然被撤檔，讓粉絲們看了感到相當心疼。

《愛的二八定律》宣布改期上檔。（圖／微博）