生技股王藥華藥(6446)與奧地利公司AOP雙方因藥物研發及申請上市資料共享範圍意見不合，纏訟約五年，最終藥華藥獲「撤銷賠償」。惟AOP在最新受訪時主張，「不代表沒賠償責任」，對此，藥華藥今盤中重訊反駁，直指目前正值公司現增之特定人繳款時間，該AOP相關報導顯有意圖散布不實訊息、干擾現增以及市場交易秩序。

藥華藥表示，AOP之不實主張均與事實不符而未獲披露，藥華藥更沒有得到任何平衡報導。德國聯邦最高法院已於今年2月判決中明確載明，仲裁判斷中認定藥華藥具有故意而應賠償之部分均予撤銷，藥華藥對AOP公司並無任何賠償義務存在，判決主文第一時間早已檢送櫃買中心備查，並於5月解除公司變更交易方式。

另外，藥華藥強調，迄今已有瑞士、奧地利、德國、美國法院，均判決AOP於各國之請求並無理由。AOP被判決應負擔訴訟費用，而藥華藥均已經收訖該訴訟費用款項。正因各國判決屬公開文件，資訊公開透明，藥華藥與AOP之訴訟進度，無「應公開而未公開」之訊息。

藥華藥最後指出，國際上之生技產業專利纏訟事件，雖屬常見，但代理商反告專利權所屬公司，卻實屬罕見。目前正值公司現增之特定人繳款時間，該AOP相關報導顯有意圖散布不實訊息，意圖操縱股價、干擾現增、擾亂市場交易秩序。

藥華藥今日股價開低走高，約9:40後股價由黑翻紅，股價一度上漲逾1%、最高達458元。