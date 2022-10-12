美而快國際(5321)2022年9月合併營收為2.82億元，為歷年同月新高，由於第4季為電商旺季，除進入秋冬換季，尚有「雙11」、「黑五」電商購物節、聖誕節等多檔電商活動，且公司全力提升網紅品牌業績表現，帶動集團電商及整體營運成長，今天盤中股價逆勢強攻漲停板。

美而快國際為台股唯一網紅流量變現電商集團，旗下商業品牌與網紅品牌服飾銷售業績同步成長，帶動9月電商事業體營收2.51億元，年增率達49.49%，單月合併營收達2.82億元，年成長30.57%，為歷年同月新高，累計前9月合併營收23.43億元，年增15.73%。

美而快指出，旗下PAZZO、MEIER.Q 等規模較大的商業服飾品牌8月底紛紛推出促銷活動，訂單商品於9月出貨，效益於本月顯現；而網紅品牌規模持續擴張，憑藉網紅自身的影響力、高流量變現能力，每月業績表現穩定，帶動9月整體營收及電商營收成長，並為歷史第三高表現。

美而快旗下商業品牌 PAZZO首家實體形象概念店於9月正式開幕，透過門市裝潢擺設，讓消費者更具體感受到PAZZO「理想生活的美好」的品牌理念，並透過實體商品展示，拓展實體店及網路商店的客源。

進入第4季電商傳統旺季，美而快表示，除秋冬換季，尚有「雙11」、「黑五」電商購物節、聖誕節等多檔電商活動，旗下商業品牌與生活選物都將陸續開展行銷活動，以提高商品銷售量，今年第2季曾帶來高效業績，並推升單月營收突破3億元的石墨烯寢具，也將迎來第二代產品，熱銷可期；網紅品牌則將持續透過流量變現模式，從服飾本業為圓心向外擴展到生活用品等其他產品線，搭配直播、線上加盟等銷售工具，提升網紅品牌業績表現，有助於集團電商事業維持高速成長。