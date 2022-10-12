選戰倒數45天，新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀今發布聯合廣告，諷刺民進黨新北市長參選人林家龍「台中不要的，新北也不要」，批評對方台中敗選後，爭取台北失利，轉戰新北無心經營，認為新北市民不應該受到糟蹋。

呂家愷說，國家承受不起政治惡鬥的戲碼，林佳龍為了選舉操弄是非、對立，導致內耗，只會用負念操作打選戰，還提出不著邊際的政見，令人無法接受，他為新北市民感到心寒，因此希望號召大眾一起說出真心話。

呂家愷表示，林佳龍政見是「大撒幣」，無視新北市財政，開出芭樂票欺騙選民，市民不能接受這些沒有專業評估、不切實際的提案，擔憂會債留子孫，造成下一代的負擔，希望林佳龍好好反省。

戴湘儀表示，新北市民不需要被被台中選民淘汰、落選的市長，也不要傷害台灣人民、被下台的交通部長，因此希望用公車廣告說出新北市民心聲，盼林佳龍不要來新北市，更不希望他有機會荼毒市民。

吳訓孝說，林佳龍多次搞錯新北地名，根本完全沒準備選新北市，對新北完全沒心，只會喊出大撒幣政策，新北真的不需要這樣的參選人。