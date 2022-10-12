大陸央視新聞用戶端12日報導，第77屆聯合國大會美東時間11日舉行全會，選舉出14個聯合國人權理事會新成員，以接替將於今年年底結束任期的成員。新成員將於2023年1月1日就任。

此次選舉出的人權理事會成員為：非洲地區的阿爾及利亞、摩洛哥、南非、蘇丹；亞太地區的孟加拉、吉爾吉斯、馬爾地夫、越南；東歐地區的喬治亞、羅馬尼亞；拉美及加勒比地區的智利、哥斯大黎加；西歐及其他地區的比利時、德國。其中，蘇丹和德國為連任。

聯合國人權理事會總部設在瑞士日內瓦。人權理事會共設47個席位，其中亞太地區和非洲地區各占13席，拉美及加勒比地區占8席，東歐地區占6席，西歐及其他地區占7席。聯大每年改選約三分之一人權理事會成員，成員任期3年，可連任一次。

聯合國人權理事會成員由聯合國大會成員通過不記名投票選舉產生，候選國需獲得半數以上選票方可當選。