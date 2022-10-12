大陸銀色夫妻檔孫儷和鄧超，結婚12年來恩愛如昔，育有8歲兒子「等等」、6歲女兒「小花」，一家四口過著幸福溫馨的生活。近來孫儷工作室PO出全家到農場體驗田園生活的影片，哪料久未曬照的鄧超，竟彷彿消風般瘦了一圈，讓粉絲看到驚呆不禁直喊：「我第一眼都沒能認出來。」

近日孫儷一家人穿著休閒打扮帶一雙兒女，到鄉下體驗農場種菜的樂趣，影片中，夫妻倆放下藝人的身段照顧作物，彎腰賣力地採摘空心菜，姿勢頗為熟練，一旁的小朋友們也沒有星二代的嬌氣，親手拿著鋤頭挖紅薯，以及用烤窯烘烤紅薯，都不怕衣服可能會髒掉，事後，孫儷夫妻倆獎勵小孩去盪鞦韆，度過美好的一天。

孫儷夫婦帶小孩到鄉下體驗農村生活。(圖/微博)

孫儷夫婦在孩子勞動後獎勵盪鞦韆。(圖/微博)

影片曝光後，網友的焦點意外落在鄧超身上，原來明顯見到鄧超瘦了不少，還剪了一顆超顯眼的平頭，被說長相和給人的感覺完全不同，「超哥怎麼瘦得這麼厲害，差一點沒認出來」、「我怎麼覺得鄧超五官變形了」、「第一遍看沒認出來是鄧超」、「放大看了才確定是本尊」、「是去整容了嗎？是不是美顏開得太大了呢」。

不少網友都說，鄧超的長相與以往差很大。(圖/微博)

不過也有網友誇獎說：「鄧超是去健身把身體練更壯」、「變啥樣，不就素顏狀態嗎」、「應該是穿衣打扮得好好檢討，別浪費這麼帥的顏值」、「感覺一下變年輕了」、「中年男星們瘦下來也挺好看的」、「又帥又健康又年輕」。