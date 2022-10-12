大陸吉林大學人權研究中心執行主任何志鵬12日在大陸《環球時報》撰文指出，聯合國人權理事會改選11日啟動，聯合國大會選出14個人權理事會成員，備受關注。人權不應成為西方一言堂話語霸權工具。

何志鵬表示，首先，在人權成為國際法的組成部分後，相當長時間裡存在著一些錯誤的理解。比如，認為只有西方所認同和接納的人權才是正當的正確的人權，如果沒有和西方的人權理念、人權思想、人權制度保持一致，就不是良好的人權實踐，不是合格的人權維護者。但問題的癥結在於，人權這一世界各國人民共同的理念，是可以由西方個別國家或西方一種文化來決定的嗎？人權一定要在西方一元主義的指揮棒下建設和發展嗎？顯然，這不符合世界人權的實際情形和發展目標。

何志鵬稱，其次，人權的概念和標準不應拘泥於西方的立場和尺度，而應考慮到全球各國的發展現實。西方世界作為世界人權實踐較早出現的地域，是人權的一種形態，但並不是人權的唯一形態。西方歷史、政治、社會、文化環境下形成的人權版本也必然不是人權的最權威版本、最正確版本。西方的人權立場、人權標準、人權理念、人權實踐，既不能代表世界所有國家的現實狀況，也不能用來作為世界各國人權實踐優劣的標準。

何志鵬認為，再次，在現代世界的人權形態中，必須充分考慮到各國政治制度的差異而造成的人權保護內容不同，不同文化的意識形態差異所導致的人權保護方式不同，各地區人民經濟發展差異所導致的人權保護程度不同，各社會場景歷史文化差異所導致的人權保護位階不同。所以，健康的國際人權保護方式應當是多樣化、差異化，多元共存、彼此促進，而不應當要求世界各國都與西方站成一隊，保持同一話語模式，形成共同的人權口徑。

何志鵬分析，由此推理，在當今世界差異巨大的背景下，必須認可人權實踐的差異性才能促動世界人權的健康成長。在人權理事會進行新的改選時，對於包括阿富汗、委內瑞拉在內的一些國家，要充分注意其在人權領域的真誠努力，充分評價其在人權領域取得的進步，更應當看到其在人權建設上所具有的代表性。如果僅僅秉持一種人權話語立場的傲慢和偏見，就排除一些國家進入聯合國人權理事會，就很可能讓那些同樣為人權而奮鬥的國家感到迷茫。必須看到，很多開發中國家正變得越來越穩定，他們需要承認和鼓勵，從而使其在未來的人權建設進程中做得更好，而不是在西方人權話語霸權和觀念統治下被一棒子打死。

何志鵬強調，作為國際社會處理人權問題最重要的全球性機構，更多人期待著人權理事會在世界人權發展進步方面發揮更大的作用，期待國際社會能夠充分考慮和體現人權思想和制度的多元性，保護不同國家在人權領域的認知差異和操作差異，讓人權理事會更多地體現人權文化的多樣性，提升這一全球性人權機構的代表性。這顯然有助於世界人權議題的磋商協調與合作，有利於各國為發展一個更加健康友好的全球人權環境做出更多堅實的努力。