網紅四叉貓昨(12)日在社交平台的粉絲頁上公布新北市捷運局網站，批評市政新聞針對意味濃厚，質疑行政是否不中立，有藉機攻擊其他市長參選人的疑慮；對此民進黨新北市長參選人林佳龍表示，整個新北市政府已經轉化為競選模式，用一些尖酸刻薄的文字，「每日對我一罵」，呼籲選民用選票來阻止這種行政不中立、公器私用的行為。

林佳龍表示，網友的反應是覺得超誇張，整個新北市政府已經轉化為競選模式，用一些尖酸刻薄的文字「每日對我一罵」，這個真的很像競選總部的網頁，已經在網路上引起公憤。

他說，大家可以就政策來進行討論或辯論，但這是公器私用、行政不中立，侯市長口口聲聲講的是一套，縱容甚至指揮他的是輔部屬去做做選戰的攻擊；自己昨天看到也嚇一跳，真的比參選人的競選總部用的文字更尖酸刻薄，這是違反行政中立，侯市長應該要出來面對。

林佳龍也呼籲，這種行政不中立、公器私用的行為，要用選票來阻止。