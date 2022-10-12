為爭取中華隊2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，射擊好手田家榛、吳佳穎、林穎欣、余艾玟等18人已抵達埃及開羅，參加本月12日到25日舉行的2022年射擊世界錦標賽，本賽已列為國際射擊運動聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一，射擊好手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。

教育部體育署表示，射擊好手楊昆弼於上個月參加2022年世界飛靶錦標賽，獲得男子不定向飛靶項目銅牌，同時為我國首位取得2024巴黎奧運參賽資格的選手，振奮我國射擊界，也使手、步槍射擊選手們士氣大振，更積極投入訓練與參加這個月2022年射擊世界錦標賽，全力再爭取更多奧運參賽席次。

每4年舉行1次的世界錦標賽，向來為爭取奧運參賽資格最重要的賽事之一，印度、韓國及歐洲各國皆派出實力堅強的選手參賽，競爭20個奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣手槍4席、女子10公尺空氣手槍4席、男子10公尺空氣步槍4席、女子10公尺空氣步槍4席以及女子25公尺運動手槍4席。

這次埃及世錦賽參賽選手中，田家榛不僅是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次，亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第8名，還有2020東京奧運女子25公尺運動手槍第5名選手吳佳穎、2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟與郭冠廷，以及2018年雅加達亞運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手林穎欣等人，都將在這場賽事中發揮神槍手的功力，爭取更多奧運參賽席次。

體育署將持續攜手射擊協會及國訓中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合菁英選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，為進軍2024巴黎奧運舞臺搶下灘頭堡，爭取最高榮耀。

射擊選手吳佳穎備戰世錦賽，全力爭取奧運參賽資格。（體育署提供）