北市1家餐廳業者，看準外送平台「棄單」的漏洞，推出高檔和牛套餐，每客要價2000多元，業者暗中找親友狂訂和牛套餐，然後再惡意棄單，損失由平台業者吸收損失，3個多月來棄單金額高達30萬，終於讓業者起疑報警，北市警方經循線調查，日前傳喚李姓業者及共犯到案，全案依詐欺罪送辦。

警方接獲外送平台報案，指稱有1家餐廳經常被棄單，而且每次都是高價的和牛套餐，次數頻繁，外送平台調查後，發現這款「高檔和牛」是該餐廳最近突然推出，而且棄單率奇高無比。

國內目前兩大外送平台，雖沒有在契約明訂棄單誰負責，但為避免糾紛、維護餐飲業者權益，按慣例，客人因點餐久候棄單、餐損時，最後ubereat、foodpanda等業者，都會自行吸收餐費，扣掉抽成後補償餐廳應取得的價金，不料卻給不肖商家可趁之機。

警方調查，北市涉詐的某餐廳，最近推出要價2000元的和牛套餐，有一次客人直接訂10份棄單，平台為此支付店家2萬元，原本以為是偶發事件，不料3個月來，類似的狀況一再發生，棄單數則有20幾次之多，累計金額更高達30萬元，最後平台業者起疑蒐證並提告。

警方訪談這些訂餐者，其中1人正是餐廳老闆的直系親戚，名字十分雷同，經訊問後，對方坦承是受老闆委託，下單後再棄單，而且一定要訂「高檔和牛」套餐。

餐廳老闆隨後也被傳喚到案，他原本辯稱棄單是客人行為，但檢警查看他的進貨單，發現店內和牛進貨量、存量稀少，質疑「你根本做不出20個和牛套餐」，加上親友坦承不諱，老闆最後才承認，因疫情影響，店裡生意不太好，他看準平台的漏洞，才會找親友來棄單，後被依詐欺罪送辦。

據了解，類似的詐欺手法，已在各大外送平台陸續發生，也讓外送平台開始研究，久候而產生的棄單費用，是否該全數吸收？業者不排除會更改規定，類似案件也正由警方循線偵辦中。