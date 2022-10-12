24年前年僅17歲的林姓少女，遭人毒打絞死焚屍，直到前年才偵破，今年3月最高法院將殺人的潘子鑑、陳諭詩判刑14年6月定讞，陳女在6月聲請釋憲，主張因劉邦友血案才修法的追訴權時效，違反法律不溯及既往原則，聲請釋憲，憲法法庭裁定受理、審理中。

陳女說，1996年桃園縣長劉邦友等8人遭殺害至今懸而未破，在追訴權時效將屆滿前的2016年檢調又開始偵查，因偵查動作使20年時效延長，再加上又修法，讓已經終結的殺人行為改變追訴權時效，違反法律不溯及既往、從舊從新原則。

憲法訴訟今年1月4日上路至今，有高達1815件聲請案，在審查庭就遭封殺，陳女因殺人案聲請法規範及裁判憲法審查，順利通過審查庭審查，進入實質審理是罕見的案例，未來憲法法庭判決違憲，她可獲平反翻案的機會。

本案是因43歲潘子鑑、44歲陳諭詩，及42歲吳男、39歲的陳女曾合資在桃園經營檳榔攤，1998年潘等4人因細故共同毆打並拘禁當時只有17歲的林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

承審的最高法院法官提案統一見解後，最高法院刑事大法庭裁定，認定依當時的訴訟法規定，就算犯人不明，檢察官調查所進行的偵查程序，仍是對犯嫌行使追訴權，殺人凶手仍須受追訴。最高法院承審法官駁回上訴，將潘等人判刑確定。

民事求償部分，法院認定潘及陳在1998年殺人，但林父去年才提求償訴訟，超過民法所定10年的最長時效，請求權時效已完成，判決免賠。

今年6月8日陳諭詩聲請釋憲，主張判刑定讞的判決，及其所適用之刑法施行法第8條之2規定，有牴觸憲法第7條平等權、第8條人身自由權、信賴保護原則、法律不溯及既往原則及比例原則等疑義，聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭裁定受理。