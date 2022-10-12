台股昨日大跌近600點後，金管會昨日下午緊急宣布擴大限空令，但今（12）日早盤台股繼續下挫，一度失守萬3大關，台股加權指數最低來到1萬2991點，金管會主委黃天牧今表示，確實現在負面情緒蔓延，但台股有基本面，「我對台股保持信心」。

黃天牧強調，台股是國際市場的一部份，現在的波動是外在環境影響，台股受到美聯準會升息12碼、俄烏戰爭加劇影響，連假期間美國費城半導體修正，而台股半導體、科技類股的比重大，也導致昨天跌得較深。

金管會10月起實施首波打擊空方措施，調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日均量的30％調降為20％，上市櫃有價證券最低融券保證金成數則由90％拉高至100％。昨日進一步調降每日盤中借券賣出委託數量，由不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量20％再降為10％，融券保證金成數由100％調整為120％。

金管會屢限制借券，會讓今年來淨匯出的外資加速出逃？黃天牧說，很多對市場的管理措施是雙面刃，價量要平衡，但股市到此情況，希望讓投資人對股市保持信心，也表達政府對股市關心態度，昨日成交量有2000億元。

立委林德福問這種「剝洋蔥式」限空對穩定股市是否有效，黃天牧表示，按部就班有護盤措施，在不同階段政府表達對股市關心，依比例有相應措施。

金管會證期局長張振山指出，先前實施首波打擊空方措施，主因借券賣出比率高至逾3％、整戶擔保維持率跌破160％，後續擔保維持率一度回升，但昨天台股跌深，擔保維持率又跌破160％防線，因此金管會認為必須在此時出手維持市場信心，再墊高放空成本。