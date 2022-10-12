名嘴吳子嘉委託律師發函國民黨新竹市長參選人林耕仁，要求針對「董事長開講」活動主辦單位一事更正發言，否則不排除提告。對此林耕仁表示，收到來函感到錯愕可笑，因團隊接到爆料，當天感謝狀印有「高虹安競選辦公室」，因此認定活動為高虹安造勢，非常合理。

民眾黨新竹市長參選人高虹安本月1日晚間參加「董事長開講」粉絲見面會，事後林耕仁競辦收到爆料，指有人收到高虹安競辦的「感謝狀」，質疑該場合是高虹安造勢。當時高虹安回應，確實是受邀，但感謝狀版本是志工團長誤植。

林耕仁12日透過發出新聞稿，指團隊秉持證據發言，卻收到吳子嘉委託律師來函，要求他「即時更正發言指述之錯誤而免蹈法而引爭訟」。

收到來函後，林耕仁表示除了錯愕，也感到可笑，他指先團隊因接到爆料，當天的感謝狀，竟然印有「高虹安競選辦公室」，因此認定該活動為高虹安造勢活動，非常合理。

林耕仁也認為，吳子嘉應追究到底有無追回誤用的感謝狀，並要求高虹安針對「誤用」說明清楚才對，但吳卻反而要求他更正言論。他強調，自己做事會勇於承擔，說出去的話有憑有據、言責自負，絕不會像高虹安一樣，遇事就切割。

此外，針對昨日質詢內容市府回應不認同，林耕仁則表示，多少人質疑新竹棒球場、將軍村工程、火車站站前廣場的工程，不是代理市長說沒問題就沒問題。

林耕仁說，新竹棒球場經費ㄧ路追加到12億結果打2場就停賽，將軍村的設計師沒有文資經驗，站前廣場工程也備受質疑，他若當上市長ㄧ定會把3案查清楚，釐清責任歸屬，揪出幕後的影武者。