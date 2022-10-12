1名網友日前在抽屜翻出婦產科收據，女友臉綠向他坦承已懷孕，但女友向來堅持不婚前性行為，讓他瞬間綠光罩頂，換算懷孕時間正巧是他去教召時，最令他崩潰的是，女友家人還罵他不負責，要他娶女友，女友則不斷痛哭求他原諒，最後他果斷搬出同居處、提分手。

「女友懷了別人的孩子，她的父母要我負責」該網友該Dcard上發文，先前他在整理東西時，意外在抽屜深處發現1張婦產科收據，原以為是女友身體出狀況，詢問女友後，對方卻支支吾吾地坦承懷孕了，但女友一直排斥婚前性行為，2人根本「未越線」，而女友懷孕的時間又剛好是他2個月前被教召的時候。

「扣掉前女友的肚子裡是神子在世，而她是聖母的情況，那只有另一種可能」，他搬離住處後，女友不斷打電話流淚致歉，而女友家人甚至罵他不負責，要他娶女友，她最後約女友一次談清楚並徹底分手，並向公司請假旅遊散心，「每每到了一個地方總是會觸景生情，想起跟她過過的點滴，眼淚總是會不自覺的掉下來」。

其他網友留言「原來不是排斥婚前性行為，是排斥跟你婚前性行為，這種孽緣只能含淚斬斷」、「拒絕幫人養小孩！拍拍原Po」、「是我就跟他父母插500萬的賭，生出來是你的，給對方500萬並道歉」、「幸好是前女友了」、「不懂前女友的父母怎麼有臉叫你負責耶，不是應該去找孩子的爸爸負責嗎？」