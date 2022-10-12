去年李姓男子從宜蘭一處住宅2樓已拆除之窗型冷氣缺口處潛入，以手性侵、猥褻一對未成年姐妹，其中妹妹還未滿14歲，最高法院駁回李的上訴，斥責他破壞社會善良風氣，所為實屬不該，應予非難，依侵入住宅強制性交等罪，重判8年6月徒刑定讞。

李男是2名少女的遠親，他在去年2月20日凌晨3點多，從少女住家2樓之陽台，攀爬該住處2樓已拆除之窗型冷氣缺口處侵入，並前往該住處1樓和室內，徒手撫摸少女胸部跟下體，經她用腳踢李反抗，李仍以手指插入少女下體加以強制性交。

李男性侵少女後，轉而向少女妹妹下手，他不顧對方以動身體及緊壓棉被之方式拒絕，仍徒手撫摸她臀部，加以強制猥褻；案發後，少女告知其母親並報警處理，檢察官偵查後將李男起訴。

一審宜蘭地方法院及二審台灣高等法院都認為，李男造成少女身體、心靈均留下莫大創傷，破壞社會善良風氣，所為實屬不該，應予非難，各判處有期徒刑7年、3年，定其應執行之刑為有期徒刑8年6月，李不服提上訴，最高法院駁回確定。