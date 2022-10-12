8點檔女星何如芸與美崙飯店董事長王敏錡結束16年婚姻，今年9月初終於宣布離婚官司結束，如今也照常進行演藝活動，並經常在社群網站分享生活日常。她昨（11）日發文透露，外出儘管都戴著口罩，但仍經常被民眾一眼認出，原因是「眼睛很好認」，貼文一出隨即引來大票粉絲認同表示「辨識度超高」。

何如芸過去演出過許多本土劇，許多觀眾對她印象深刻，也因此她外出時經常被民眾認出，但她有些困惑為何戴著口罩還會被認出來。何如芸昨天發文自述，某天聚餐喝了酒，因此請了代駕並改搭計程車，司機就開口搭話：「妳長得真像何如芸」當下，何如芸保持低調，沒有承認身分說：「很多人這麼說。」

儘管簽單是簽朋友的姓氏，該名運將仍自言自語說：「代駕是妳朋友叫的，妳就是何小姐本人。眼睛很好認就是妳！」讓她哭笑不得，心裡也納悶：「眼睛？為什麼是眼睛？」此外，她也不忘附上一張戴口罩搭捷運的照片，讓粉絲看看是否能夠輕易辨識出她。

此文一出，隨即引來大票粉絲留言表示「眼睛是靈魂之窗，妳那雙有靈性的眼睛出賣妳了啦」、「聲音應該也辨識度頗高」、「氣勢，就是那個氣勢」、「我也覺得眼睛很好認」、「口罩罩不住妳的美啊」、「表示大家對妳很熟悉」，就連女星丁寧也開玩笑喊：「我知道是妳！」意外掀起一陣熱烈討論。