臉書粉專「記者爆料網」日前上傳一段行車紀錄器影片，發文直酸「好大一碗三寶飯」，一輛白色自小客車在國道上鬼切釀成追撞，所幸後方駕駛穩住車身才沒有造成更嚴重的事故，事後當事車主也怒批：臭三寶，車上還有兩個孩子。

臉書粉專「記者爆料網」日前分享一段行車紀錄器影片，發文寫下「好大一碗三寶飯，想切就切，看到拳頭都硬了」，只見畫面中，駕駛行駛在國道上，怎料右方車道一輛白車突然鬼切向左，後方駕駛鳴按喇叭，但已來不及閃躲，兩輛車發生碰撞，車內乘客嚇得驚聲尖叫，幸好駕駛穩住車身才沒有釀成更嚴重的事故。

據了解，8日中午12時許，國道二號東向鶯歌系統發生擦撞事故，一輛行駛於外線車道的白色自小客車，於行進間未打方向燈，突然鬼切進中線車道，導致行駛在後方中線車道的車輛駕駛閃避不及，當場撞上，事故的詳細肇事責任歸屬仍待警方調查釐清。

臉書粉專「記者爆料網」上傳行車紀錄器影片，發文寫下「好大一碗三寶飯，想切就切，看到拳頭都硬了」；當事駕駛也將影片上傳至抖音。(翻攝記者爆料網)

當事駕駛事後也將影片上傳至抖音，並寫下「車上還有兩個孩子」、「臭三寶」；影片曝光後也引發熱議，網友紛紛留言表示「這個已經是3寶加白癡的最高境界了」、「是神T小鴨號 ！」、「這樣子也可以切，真的是三寶王，加飯桶掛車輪」、「這是至尊無敵寶了吧」、「開高速最怕就是這種寶」。