近年校園有發生親密關係暴力事件，其態樣與「數位／網路性別暴力」及「跟蹤騷擾事件」議題關聯，在研習會中，專家表示，被害人可併用刑法、民法、社會秩序維護法與跟蹤騷擾防制法等法律來主張護權益，因此學校人員應學習與理解這些法律，以保護被害人的權益。

教育部於今年辦理兩場「大專校院校園親密關係暴力事件實務處理與輔導」研習，藉以宣導並提升大專校院專業輔導人員的知能，以保護學生的人身安全。

兩場「大專校院校園親密關係暴力事件實務處理與輔導」研習，多位專家均發表看法。其中，台北市婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，常見數位性暴力的發生場域包括線上交友網站、多人線上遊戲或詐騙網頁、應徵工作等，另未經當事人同意將私密影像散布於網路，可能合併有性勒索的報復暴力或跟蹤騷擾行為。

東吳大學社會發展處處長姚淑文認為，跟蹤騷擾防制法於今年6月1日施行後，大專校院處理學生親密關係暴力事件在不同階段（過度追求／戀愛暴力／分手暴力），可能發生性騷擾、跟蹤騷擾、家庭暴力防治法所定之家庭暴力或親密關係暴力，甚至在分手時會散布親密照片或影像。

律師王如玄則強調，校園執行性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法等性騷擾防治三法，係透過學校行政作為，分別保護工作權、受教權及一般的人身安全，但被害人亦得併行運用刑法、民法、社會秩序維護法與跟蹤騷擾防制法等法律之規定來主張其維護權益，因此建議學校人員學習與理解這些法律，以加強保護被害人的權益。

專家與學者也都認為，學校處理學生親密關係暴力等事件，應以保護學生的安全為首要考量，若學生之間發生跟蹤騷擾，必要時得經學校性平會研議討論對行為學生採取約制措施。