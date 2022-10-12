我國明日起正式實施入境檢疫0＋7，旅遊與交通業者準備迎接旅遊復甦，台灣高鐵公司為迎接首波邊境開放後來台的旅客，宣布自即日起至11月30日止，將疫情前廣受外籍旅客好評的海外熱銷商品「高鐵單程乘車券」加碼祭出限時7折優惠（原8折），更歡迎外籍旅客來台時，加購高鐵各種旅遊產品。

高鐵自2015年起推出高鐵單程乘車券，銷售對象限持用非台灣護照且短期入境文件的旅客，成為許多外籍人士搭機抵台後，轉乘接駁的最佳選擇。外籍旅客可透過與高鐵公司合作的海內外經銷商購買，並於購買後90天內使用。

除了高鐵單程乘車券，外籍旅客可依照遊程需求，選擇高鐵周遊券或雙鐵周遊券，在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵，短暫停留台灣期間盡情搭乘高鐵、深度暢遊台灣，體驗更多在地的人文風光。

新冠肺炎疫情讓外國旅客許久無法來台旅遊，國內旅遊也隨疫情波動，但高鐵仍推出多種旅遊產品，滿足國旅需求。高鐵指出，旅客可以選擇高鐵假期套裝旅遊商品，一次搞定車票、住宿及租車；而習慣自行上網比價、安排行程的旅客，則可以在高鐵合作飯店官網購買飯店聯票，訂房加購高鐵即享車票65折起優惠，或於高鐵合作平台購買國旅聯票，超過千項旅遊商品均享加購高鐵車票8折起優惠。