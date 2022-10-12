清水區東山里神清路，昨天下午近4時一棟木造平房發生火警，一名男子逃生不及葬身火窟。(民眾提供)

清水區東山里神清路，昨天下午近4時一棟木造平房發生火警，一名男子逃生不及葬身火窟。(民眾提供)

台中市清水區東山里神清路，昨天下午近4時一棟木造平房發生火警，火勢於東北季風助長下，一發不可收拾，清水消防分隊獲報火速趕往灑水灌救；消防分隊清理現場時，發現呂姓屋主45歲的兒子躲在浴室內，已無生命跡象。警方指出，發生原因今天正由消防隊鑑識人員調查中。

警方指出，清水區東山里神清路一棟木造平房，昨天下午近4時發生火警，消防隊獲報後，出動清泉等4個分隊，各式消防車11輛、救護車1輛，消防人員29名前往搶救。警方獲報到達現場，查該處為空軍宿舍、面積約80平方公尺，到達時由消防隊灑水灌救，警方現場協助交通管理疏導。

據屋主呂男向警方表示，火警發生時，他屋內正在用電熱水器煮開水，人在屋外搬物品到車上，他45歲行動不便的兒子在房間內，發現火勢時火勢猛烈已無法進入屋內，火警時當時未發現兒子行蹤。

警方表示，火勢控制撲滅後，消防人員於6時5分在屋內發現45歲呂男的遺體，起火原因？今天由消防隊鑑識人員進一步調查中。消防隊強調，這場火警火舌竄燒引發濃煙並延燒到兩處鄰居，造成鄰居全毀或牆壁燻黑，相關善後事宜，正由權責單位進一步協助處理中。