俄烏戰爭爆發後，歐盟極力擺脫對俄羅斯能源依賴，轉而向美國購買液化天然氣（LNG），但其價格貴到嚇人，讓歐洲國家忍不住抱怨，繼德國經長批評美國天然氣太過昂貴、暗指「賺取災難財、哄抬價格」後；法國總統馬克宏直指美國以貴4倍高價出售，並非真正友誼，接著法國經濟部長也表示，無法接受美國賣給歐盟的LNG是其國內的4倍，並強調，「不能讓美國利用俄烏戰爭主導全球能源市場。」

美國趁俄烏戰事大發橫財，讓越來越多歐盟國家看不下去。綜合外媒報導，法國經濟兼財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周一（10日）表示，不能接受美國作為合作夥伴，賣給歐盟的液化天然氣價格卻是其國內的4倍，抨擊美國藉俄烏衝突獲取暴利，他還直言「烏克蘭戰爭不能以美國的經濟統治和歐盟的削弱而告終。」這番措詞嚴厲的談話，凸顯對拜登政府的強烈不滿。

馬克宏上周在巴黎一場活動上，對美國和挪威出售天然氣表達謝意，但他話鋒一轉，指出在盟友能源短缺之際，用比同行貴四倍的價格出售，並不是歐美「友誼的真諦」。

馬克宏同時喊話，歐洲國家應該與亞洲經濟體，一起要求美國和挪威以更低的價格出售天然氣，以凸顯彼此之間更深厚的友誼。

此前，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）受訪時，也批評美國與其他「友好國家」出售天然氣太貴，甚至是「哄抬價格」，如同利用戰爭發災難財，他呼籲美國應提供更多支持，如同歐洲力挺美國。