總統蔡英文10日發表國慶演說，聚焦經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，打造更為強韌的「韌性國家」，然而台灣民眾黨立法院黨團認為，回顧近年執政成績，不僅外交緊迫、內政失靈、憲政危機加劇，黨同伐異現象正不斷撕裂台灣社會，民眾黨立委張其祿、邱臣遠今（12）日召開記者會，呼籲政府以民為先，別只顧著拚選戰，認真面對、改變台灣的困境，提升台灣防衛能力，才能真正打造一個「韌性國家」。

張其祿表示，韌性國家首要鞏固「經濟產業」，台灣今年1至8月外銷出口超過新台幣9.55兆元，其中積體電路出口值達到3.72兆元，佔了近4成出口量，半導體產業堪稱台灣「矽盾」，是經濟安全的重要產業，近年卻飽受電力供應不穩的風險。烏俄戰爭引爆能源危機，台電、中油無法如實反映成本、連年虧損，112年政府挹注公務預算1500億元及發行500億特別股，填補台電財政黑洞，加劇政府負債，全民被迫分攤扭曲財務體制下的苦果，完全看不到對經濟永續發展的韌性。

張其祿指出，半導體是勞動力密集產業，但台灣育才、攬才、留才和聚才不利，連人力供給都成問題，政府「少子女化對策計畫」總經費高達4851億元，生育率卻持續低落，政府無法面對現實、對症下藥，一方面放任長工時、低薪、高房價、高物價問題，一方面又編大筆預算補破網，根本搞不清楚世代間剝削的真實狀況。

張其祿直言，蔡總統稱「明年社福支出突破7000億，再創歷史新高」，但其中包含撥補勞保基金450億、新增後疫情防治經費658億、增列健保基金撥補240億元。事實上紓困預算還有623億元未使用，明年度防疫預算卻多編列658億元；蔡政府長期放爛勞保改革，濫用預算撥補基金，避談長遠規劃，實際上是在破壞我國「社會安全網」的韌性，怎麼好意思用社福預算灌水當作政績？

邱臣遠表示，提升民主韌性不能只靠口號，台灣社會民主多元、充滿不同意見，但執政黨動不動就扣在野黨紅帽子、扭曲在野黨監督職責，以一黨之私計算利害得失，黨同伐異撕裂社會，根本無助「民主自由體制」韌性。此外，蔡政府無視監察院糾正，今年編列20億大內宣預算，買媒體、養網軍，更將黑手伸入獨立機關NCC，意圖推出箝制言論自由的《數位中介法》、剷除立場不同的媒體，對民眾也毫不手軟採取《社維法》恫嚇人民，執政黨一再破壞民主韌性，竟成為社會最大的共識。

邱臣遠指出，民進黨自稱最挺青年，卻未善待年輕人，蔡英文2015年競選總統時提出4大青年政策，如今年輕世代卻面臨找不到工作、賺不到錢、存不到錢、買不起房、沒有未來等「四不一沒有」困境。民進黨一直以來高舉「抗中保台」收割政治紅利，如今兩岸關係已經變成一觸即發，第一擊的定義從「開第一槍」變成「飛越領空」，恐怕隨時要把年輕人帶上戰場。

邱臣遠直言，政府不僅要強化「國防戰力」韌性，也應持續嘗試與中國溝通對話，避免情勢誤判，同時強化台灣在全球供應鏈上的競爭力，增進印太等區域理念相同國家的交流，共同創造彼此互利基礎與合作領域。期待蔡總統在接下來的任期，以誠意及國家永續發展為前提，邀請各個在野黨及各界人士共同凝聚共識，用智慧找出利於國家的發展策略與國是建言。

民眾黨團表示，經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力等四大韌性，與台灣民眾黨主張不謀而合，樂見蔡總統聽見在野黨的呼籲，在國慶談話宣示打造「韌性國家」，台灣必須實質提升防衛能力與經貿實力，並與周遭國家保持良好互動，才能維護民主自由與民生經濟。