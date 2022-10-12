《彭博》日前報導，美國國家安全委員會曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離包含台積電晶片工程師，並將現有廠房和機具銷毀。國安局長陳明通今天在立法院備詢表示，「就我們情資來源，美方沒有這樣的說法。」

《彭博》報導，面對中國可能對台動武的兵棋沙盤推演，華府的一個潛在選擇是試圖吸引台積電員工乘坐最後一架飛機遷往美國；若在涉及北京全面入侵的情況下，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。

民眾黨立委邱臣遠指出，美國有撤離台積電工程師的想法，並詢問陳明通是否同意？陳明通對此強調，就我們情資來源，美方沒有這樣的說法。這是《彭博》的報導，如果了解問題的本質，就不會有這樣的報導。

陳明通接著表示，台積電的Eco System（生態系統）是搬不走的，「對岸即使佔有台積電，這個金雞母也生不出金雞蛋。」只要艾司摩爾（ASML）不賣刻光機，他們也生產不出晶片。

國民黨立委江啟臣則提醒，台積電在美國亞利桑納的廠已經快要可以開始營運，美國早就未雨綢繆，到時候不只台積電會過去，而是整個供應鏈都會過去，不要以為台積電生態系統搬不走，美國是整個沙漠都給你，「人家是要你整個供應鏈來慢慢培養，從美國的角度來看是沒有不能取代的東西。」