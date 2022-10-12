美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）被爆料，近期和俄羅斯總統普丁直接對話，普丁說如果烏克蘭入侵克里米亞，可能會動用核武。

美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）爆料，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）透露近期和俄羅斯總統普丁直接對話，普丁說如果烏克蘭入侵克里米亞，可能會動用核武。這通電話後，馬斯克才在推特發文，提議俄軍佔領的烏國4州重新舉行公投、克里米亞歸俄羅斯等俄烏戰爭終結方案。對此，馬斯克回應「並非事實」。

馬斯克上周在推特發文，提議4項終結俄烏戰爭的和平方案，並且開放網友投票：第一，俄羅斯兼併的烏克蘭4州重新舉行公投，並且由聯合國進行監督；第二，克里米亞正式歸屬俄羅斯；第三，確保克里米亞有充足水源；第四，烏克蘭維持中立。

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

他的這幾項提議受到烏克蘭及西方抨擊，烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）回嗆要他「滾開」。

北美網路媒體「VICE」11日報導，布雷默近期在寄給訂戶的電子郵件中爆料，馬斯克是在與普丁直接對話後才在推特上提出和平解決方案。

他說馬斯克告訴他，普丁已「準備好談判」，但有3個前提：第一，克里米亞要留在俄羅斯；第二，烏克蘭必須永遠保持中立；第三，烏克蘭承認俄羅斯兼併的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）4州。

馬斯克說，普丁說這些目標「不管怎樣」都必須實現；另外如果烏克蘭入侵克里米亞，俄羅斯可能發動核打擊。布雷默在信中寫道，馬斯克告訴他，「必須盡一切可能避免這種後果。」

針對布雷默爆料，馬斯克在推特回應，稱「不是事實」，指出過去只和普丁交談過一次，而且還是18個月前，談論的主題是太空。

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

針對馬斯克否認，布雷默也發布推文反擊，強調是馬斯克告訴他與普丁談論烏克蘭，馬斯克也透露克里姆林宮的紅線在哪裡。

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

布雷默強調他為訂戶撰寫每周地緣政治新聞簡報已長達24年，「我誠實地撰寫，不帶有恐懼或偏袒，這周的更新也是一樣。」

i’ve long admired musk as a unique and world-changing entrepreneur, which i've said publicly. he's not a geopolitics expert. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

他在推文中指出，一直以來都相當欣賞馬斯克，認為他是獨特、改變世界的企業家，「但他不是地緣政治專家。」