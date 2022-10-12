屏鵝公路是前往「國境之南」墾丁的重要交通要道，但行政院近期推動的種樹百里工程，卻造成地方交通壅塞、路面不平而引發民怨，甚至因路燈電線被挖斷，導致一名老翁不幸被車撞死，讓國民黨屏東縣長候選人蘇清泉感嘆，身為屏東人會希望屏東好，「屏東需要改變，讓我們一起改變屏東」。

蘇清泉今（12）日發文強調「縣市建設發展固然需要，但人民安全尤為重要！」他指出，屏鵝公路原預計10年完成的工程，卻被冠上「半年需完工」的名號，且稱之為「民間合作的典範」，同時也痛批，難道屏鵝公路因連假塞車導致民怨、民眾因工程造成路燈故障而被遭撞身亡，是所謂的典範？

蘇清泉質疑，在出事之後，為什麼沒有聽到針對該事故的處理，及後續預防等作為的宣導？為什麼會發生這種事？而若是預算不夠造成工安危險，那錢到底花在哪裡？還是監工單位未上心？那人民選出來監督的人又在哪裡？

最後蘇清泉表示，在成為屏東縣長候選人之前，自己就是一位屏東人、希望屏東好，他不希望只是嘴上說說卻無作為，「屏東需要改變，讓我們一起改變屏東」。

蘇清泉強調，不是不撒幣就不能選舉，自己沒有源源不絕的資源和新台幣，可以肆無忌憚用看板布條掛滿屏東縣33個鄉鎮，但他可以親自跑到每一個地方，「比起看板布條，我相信選民更需要的是對我訴說跟我的傾聽，這就是醫者仁心的堅持。」