國眾(5410)今早股價再飆逾7個百分點，站上3字頭，創下2010年4月以來新高價。國眾9月營收因政府標案入帳，單月營收來到17.65億元，年增468%，相當前7個月的累計營收；在9月營收飆破新高下，今年前9月累計營收也轉為正成長，累計營收37.5億元，年增43.9%。

據了解，國眾在今年4月間接到教育部數位專案的政府標案，而9月陸續結案營收入帳，使單月營收暴衝達到17.65億元。國眾專注於協同技術，整合和管理服務，協助企業客戶規畫、建置、技術支援、IT維運管理、優化資訊流程與提高客戶的產業附加價值及創新資通訊(ICT)之科技基礎建設，運用5G、AI、網路、整合通訊、資訊安全、資料中心、金融業電腦化、自動化之專業服務以及企業資源規畫顧問、ICT顧問咨詢、IT委外服務與教育訓練等加值服務，為不同客戶設置的客服關懷服務中心，提供客戶所需之量身訂製，符合產業之上、中、下游之系統整合應用與各種資訊設備及通訊科技等方案。

展望第四季表現，國眾表示，目前維持樂觀展望。