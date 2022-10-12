無黨籍桃園市長參選人鄭寶清12日在平鎮山仔頂市場掃街，盼有良知選民與他站在一起。(呂筱蟬攝)

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，今天上午赴平鎮山仔頂市場掃街，這也是他在南桃園的第一場掃街，沿途向攤商、民眾一一請託支持。他說，16日周日將舉行南區總部成立大會，呼籲選民自主參加，所以特別來掃街，希望有良心、良知的選民都與他站在一起。

鄭寶清說，從宣布參選後提出很多政見，包括年輕人買房子自備款政府扛，他也說這在住宅法第7條規定，到現在為止都沒有實施，對年輕人首購族非常不公平，特別希望以城市CEO來趕快執行這件事。另外，他也提出敬老金發1萬塊紅包讓長輩好過年，客家話講「敬老得福」，希望讓長輩過好年過好日子，更重要是年輕人生小孩，尤其在營養午餐上面，全台灣有9個縣市己經實施營養午餐免費，身為直轄市的桃園，到現在沒有實施，對年輕人養小孩而言相當辛苦，希望透過營養午餐供應讓小孩子健康快樂長大，為家長分憂解勞，這些政見一一推出得到社會很大回響。

他也說，希望桃園最重要還是選民秉持能夠讓民主香火留下來，讓台灣民主法治、自由人權在最後一哩路完成，他希望跟所有選民站在一起，讓桃園有好未來，希望大家一起跟他走，創造桃園好生活，「大家做伙走、做伙拚，桃園看到好未來」。