新北市運動中心一館一特色，包含林口運動中心空氣槍射擊、三重運動中心射箭、永和運動中心攀岩及漆彈、淡水運動中心獨木舟、泰山運動中心拳擊等，都有專業的教練讓民眾體驗教學。新北市體育處表示，10月至新北24個運動聚點運動，登錄發票還有機會抽中最新的iphone 14。

在電視節目「全明星運動會」剛拿下3個滿分進入射箭大會紀錄的射手翁滋蔓，日前到三重運動中心與陳伯楷教練做自主訓練，陳伯楷表示，射箭運動需長時間投入練習，且需內外在穩定才能射出好成績，中心教練都是國手退役，師資陣容堅強，假日有適合新手的體驗課程，也有個別指導及團體課程，歡迎有興趣的民眾來預約學習射箭。

體育處表示，新北市18座運動中心各具特色，館內除了體適能館、游泳、球類運動場館外，想體驗更多元運動項目也都平價收費、專業教學。像是林口國民運動中心空氣槍射擊設有20個靶位，首次射擊體驗價250元，含使用空氣槍及指導教學、空氣槍鉛彈及靶紙，開放時間內即可現場購票體驗。

永和運動中心漆彈場採競技漆彈規格的設施設備，配有賽事指定的安全充氣掩體，還有安全刺激，打到比較不痛的水彈材質，5歲以上的朋友就可以來體驗！攀岩場則配有國際比賽級抱石牆、高11米速度牆以及高15米先鋒牆，每季安排換岩塊分布路徑、定時補充新型岩塊，讓岩友在安全無虞下盡情挑戰。

土城運動中心設置有新北唯一符合國際標準冰上曲棍球場的冰宮，有冰上曲棍球訓練及休閒溜冰，不定期還有冬季奧運正式項目冰石壺運動體驗課程。

為鼓勵民眾多運動，體育處祭出「運動抽 iPhone」活動，活動期間至新北運動聚點共24處運動消費，登錄發票，不限金額都可抽獎，周周抽出200元電子運動抵用劵99份、10月抽iPhone14，發票登錄越多，詳情可至活動官網https://feversocial.com/44014/23505查詢。