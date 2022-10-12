高雄市陳姓攝影師利用自己開設的攝影公司IG帳號，邀請受害者小美（化名）拍攝性感寫真集，沒想到拍攝途中陳男突然親吻小美嘴巴，小美報警處理。陳男辯稱，當時把手放進小美嘴巴時，小美沒有抗拒，反而還含住，以為小美也對他有意思，才會親吻小美。高雄地方法院審理後，依性騷擾防治法判陳男拘役30日。

2021年10月2日陳男利用自己開設的一縷陽光高雄攝影棚IG帳號私訊小美，詢問小美是否有意願接性感寫真的拍攝，小美不疑有他的接受邀請，10月13日中午，2人進行性感寫真集的拍攝，一直拍到下午6時，更換拍攝地點到浴室場景時，陳男卻趁小美不注意突然親吻小美，小美感覺到相當不舒服，因此報警處理。

偵訊時，陳男否認犯行，並且辯稱當時拍攝途中，是有經過小美同意才掐住她的脖子、把手指放入嘴巴裡，小美也沒有反抗還含住他的手指，他以為小美對他也有好感，才會決定親吻小美，而且小美當下有閃躲，根本沒親到嘴巴。

高雄地院審理後，認為陳男的辯詞沒有證據可以證明，但小美提出的對話與錄音都可以證明此事，因此依性騷擾防治法判陳男拘役30日。