吃電怪獸抓到了，一名女網友搬到較小的房子住，日前卻發現電費居高不下，用電量1000度以上，請水電師傅查也查不出原因，最後把家中電燈、洗碗機、冰箱、神桌燈分別關掉測試，竟發現神桌的小燈泡竟然是隱形吃電怪獸，「電表跑得都快飛起來了！」非常傻眼。

原PO在家把所有電器一一關掉測試發現，神桌竟是讓電表一直跑，電費高漲的兇手。(翻攝自爆怨公社)

女網友昨天（11日）在「爆怨公社」發文，過去住40坪的房子，每期電費平均都在1000度以上，但換到17.5坪新家，冷氣換成變頻，也重新拉電線，但電費還是1000度以上，「下樓看電表跑得真歡樂！都快飛起來了」，找水電師傅來家中檢查也沒查出問題。

原PO表示，家中不過就是電燈、冰箱、洗碗機、神桌在用電，因此來回關冰箱、關洗碗機電源測試，但電表依舊飛速旋轉，之後繼續關，終於被她破解電費之謎，抓到電費高漲的兇手就是神桌的燈泡。

原PO說，原本以為吃電怪獸是家中用了18年的冰箱，沒想到隱形吃電怪獸還有神桌，一邊燈泡瓦數加起來共91w，「看到網紅水電爸爸分享螺絲造成漏電才有了概念，91w燈泡屬於不正常，之前水電師父關總電源什麼都測不出，還是靠自己查比較實在」，最近很多人喊家中電費莫名暴增，她呼籲大家也可以檢查神桌一下。