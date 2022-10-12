市長盧秀燕今天至家園視察營運收托前的整備情形，確保幼兒安心送托的環境。（陳世宗攝）

市長盧秀燕與各界聽取社會局長彭懷真的簡報。（陳世宗攝）

盧秀燕特別感謝清水三田國小提供場地，跨局處共同合作，活化台中市公有房舍，並感謝所有議員大力支持公托倍增計畫。（陳世宗攝）

清水社區公共托育家園採日間托育，減輕年輕爸媽經濟負擔，鼓勵願生、敢養，打造富市台中、宜居城市。（陳世宗攝）

台中市為減輕年輕父母的經濟壓力，公托月費7000元全台最低，扣除補助後家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔。清水社區公共托育家園位於三田國小學是清水區第2間、台中市第26間公托，預計10月份開始收托12名嬰幼兒。市長盧秀燕今天特親自到家園視察營運收托前的整備情形，確保幼兒安心送托的環境。

盧秀燕指出，她上任3年多來，台中市公托數從5間增加到26間，即將邁向6倍增，名額從原本的136名增加到620名，收托人數增加近5倍；並已規畫布點50處公托，預計年底前還有9間竣工，屆時公托數將達35間，收托數將達942人，期許公托倍增再倍增。

社會局表示，清水社區公共托育家園依據法規規畫活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區、備餐區等，全室採開放式設計，使用簡約大方的風格與溫潤、活潑的木作造型，營造溫暖明亮的活動空間；將更多自由、寬闊的空間留給孩子們遊戲、學習、創造與休息，打造寶貝們溫馨的第二個家。

盧秀燕特別感謝清水三田國小提供場地，跨局處共同合作，活化台中市公有房舍，並感謝所有議員大力支持公托倍增計畫，在眾人的努力下，市府今年已經在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲、東區設置7家公托，預計接下來還有后里、北屯、太平3家托嬰中心、家園竣工。

社會局強調，清水社區公共托育家園採日間托育，收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助，減輕年輕爸媽經濟負擔，鼓勵其願生、敢養，打造富市台中、宜居城市。