南韓偶像男團VICTON成員許燦，出道時憑著帥氣外表與挺拔的身材深受粉絲的愛戴，前途備受好評。不料，他卻在9月份被抓包酒駕，演藝工作因此中斷，如今他透過經紀公司IST娛樂發出退團聲明，而退團的真實原因也曝光了。

根據南韓媒體的報導，許燦在9月20日被警方抓到酒駕，酒測程度還達到吊銷駕照的程度，讓外界相當震驚。22日許燦的經紀公司IST娛樂便發出公告，表示「本公司所屬藝人許燦，於20日上午與熟人見面後回家途中，被警察揭發酒後駕駛，目前許燦正接受警方調查。調查結束後，預計會受到吊銷駕駛執照等處分。直到最終處分出爐，許燦都將以誠實的態度接受警方調查」，並代他向大眾道歉，承諾將來會努力檢討，不再讓類似事件發生。

而原定在10月15、16日所舉行的《2022 VICTON FANCONCERT ‘Chronicle’》的演唱會及日後的行程，許燦將被排除，但其他團體成員仍會繼續工作。消息一出後，立即掀起大批網友熱議及痛罵，許燦的人氣也瞬間由天堂掉到谷底。

事隔半個月，IST娛樂昨（11）日再度發出聲明，表示許燦與成員們討論過後，決定退出團體，不希望再因個人因素為團體帶來困擾，公司也接受了他的意願讓他退出。對於因突如其來消息感到焦慮的粉絲感到非常抱歉，也希望大眾可以諒解。

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