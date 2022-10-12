生活中的一些習慣會影響精蟲品質、導致「蟲蟲危機」， 醫師表示，有6大因素會讓精蟲濃度或品質下降，除了菸酒、肥胖、熬夜、輻射、環境荷爾蒙外，要注意高溫對精蟲製造的殺傷力，上班族常有2大工作型態，包括久坐的工作型態、將筆電放在大腿上使用，會讓精蟲濃度下降，不可不慎。

中醫師鄭安斌在其臉書表示，菸酒、高溫、肥胖、熬夜晚睡、輻射與特定藥物、環境荷爾蒙，這些都會對精蟲有不同程度的影響。其中，高溫對精蟲製造有殺傷力，研究發現，陰囊溫度上升1°C，精蟲濃度會下降40%，一般陰囊溫度比體溫低2~4°C，某些疾病如精索靜脈曲張、隱睪症會使睪丸溫度升高，降低精蟲品質。

除了疾病外，另有一些生活狀況也使睪丸溫度上升而不自知，例如久坐的工作型態、將筆電放在大腿上使用、泡溫泉三溫暖的時間太長、騎單車時間過久、工作環境溫度太高(例如在廚房)，穿過緊的內褲、緊身牛仔褲等，上述這些情況也會讓陰囊溫度升高，影響精蟲品質。

至於其他降低精蟲品質的因子，鄭安斌表示，香菸中的尼古丁等化學物質會造成精蟲品質下降，過量飲酒也會減少精蟲濃度與活動力；肥胖者的男性精蟲數量較一般體重男性減少3成，精蟲型態異常的風險也高出1.46倍。

有關熬夜晚睡部分，研究發現，過短的睡眠（低於6小時）或過長（長於9小時）、超過12點入睡、睡眠品質不佳，都會降低精蟲數量及活動力。

鄭安斌表示，其他如輻射與藥物也對生殖細胞有殺傷力，環境荷爾蒙則常見於塑化劑、農藥、重金屬會干擾體內荷爾蒙功能，進而降低精蟲數量與活動力，都是精蟲的殺手，男性必須要提防。