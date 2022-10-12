台北1名14歲少女小芳（化名）3年前某日被阿嬤的男友載去醫院，準備要一起接阿嬤出院，沒想到半路時，男方突然提議「天氣好熱」想到摩鐵沖個澡，2人進房後，小芳就遭對方壓在床上親吻、指侵，最後是阿嬤打電話來，男子才中斷行為未得逞，法院判有期徒刑1年10個月，緩刑3年。

判決書指出，該名劉姓男子是小芳祖母的男友，民國108年間夏季某日傍晚，他開車載小芳前往新北市耕莘醫院接小芳祖母出院的途中，以藉口「天氣很熱」想到旅館沖澡為由，將小芳載到某摩鐵旅館房間內，強行脫下她的衣物，以手撫摸全身，包括胸部及下體、還用舌舔吻頸部至下體，強拉她的手碰觸下體。

小芳遭對方指侵，後來因她極力反抗，再加上她的父親及祖母不斷來電干擾，劉男最後才罷手而未能得逞。法官認為，劉男為滿足自身性慾，竟違反女子意願，意圖性侵對方，但考量劉男積極與少女和解，並取得對方原諒，因此依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，判處劉男有期徒刑1年10個月，緩刑3年，還需向相關公益團體提供80小時的義務勞務。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。