配合中央流行疫情指揮中心鬆綁邊境防疫措施，桃園國際機場10月13日起將回復常態入境通關、無症狀入境旅客將可搭乘大眾運輸工具、排班計程車恢復跳表計費外，觀景台等公共服務設施也將恢復常態開放，逐步朝恢復疫情前狀態邁進。12日晚間最後一班旅客入境後，機場將連夜進行各項整備，讓運作恢復常態。

桃機公司總經理范孝倫表示，桃機在新冠肺炎疫情期間除配合中央嚴守邊境政策，另一方面持續推動軟硬體建設，隨時做好準備迎接旅客回流。桃機動員近600名清潔人員進行近8000處「維持社交距離」地貼與座椅貼的清除與除膠作業，並預先邀集各駐站單位討論並進行各項準備作業，2座航廈將在12日完成最後一班旅客入境後，連夜進行各項整備，讓機場運作恢復常態。

根據桃園機場航班運量預報表，10月13日入境1萬2322人次、出境6238人次、轉機5586人次、客機270架次。自13日凌晨0時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施，並恢復疫情前觀景台開放時間，自上午6時30分至晚間10時30分，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

桃機公司指出，未來旅客進出機場可選擇搭乘機場捷運、客運巴士、計程車、租賃車及自行駕車或親友接送，其中桃園機場排班計程車自13日起將恢復跳表計費，並取消防疫車隊旅客補助。

隨著機場人流回升，機場公司已協調商業服務業者逐步回復原來營運規模，部分店家因疫情縮短的營業時間將延長，重點櫃位13日後恢復疫情前上午6時至晚間11時，搭配24小時營業便利商店與速食業者，以滿足旅客餐飲、購物需求。