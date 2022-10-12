根據2021年全國客家人口暨語言基礎資料調查研究結果顯示，全國客家人口推估比率達19.8％，約466.9萬人，但隨著世代更迭，客家民眾整體客語聽說能力也隨之下降。客委會主委楊長鎮表示，華語世代在學校、同儕，甚至和家裡小狗都說華語，如果一個語言無法乘載知識，新生代就會不願學習，也缺乏認同。

立法院內政委員會今日邀請客委會主委楊長鎮及財團法人客家公共傳播基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委鄭天財表示，客家人467萬和58萬的原住民相比多了不少，家庭中母語的使用情況也好很多，原住民族更嚴重，每次見到部落耆老都要一再和他們強調，長輩都應該成為家中的母(族)語老師，以猶太人為例，猶太人分散在世界各地，但母語傳承都沒有中斷。

楊長鎮指出，全國客家人口的認同比例一直在上升，但語言使用環境部分，70歲以上長者有相當比例和兒子及孫子還是講母語，但是下一代和其子女之間就很少講客語；而國語世代成長階段中，同儕之間、男女交往、死黨談心、知識學習，甚至和家裡的小狗都是講華語，華語已經是第一語言了，和小孩溝通也都是全華語。

楊長鎮說，客語在公私、生活、知識領域的使用都不同，如果一個語言無法乘載知識，新生代就會覺得是次等語言，也不會有興趣，甚至認同，學校推動的沈浸式客語教學可以彌補家中母死使用的不足，並讓孩子把這樣的氛圍帶回家，母語要傳承，家庭與學校的並重缺一不可。

國民黨立委鄭麗文表示，客語有6種不同腔調，學校老師的腔調可能和在地使用的不同，如果是在客家庄，很多退休長輩就是最好的師資來源，建議讓地方長輩教小孩唱客家歌曲與閱讀，勝過不務實地找認證師資和煩惱如何增加教學誘因。