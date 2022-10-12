遠百花蓮店長黃永芳估，今年週年慶，業績上看4億元。（業者提供）

隨疫情趨緩，消費景氣也逐漸回升，花蓮大型百貨公司遠百面對即將到來的13周年慶，除了引進多個知名品牌進駐，為週年慶引入人氣，也祭出多樣商品折扣、滿千送百等優惠，希望回到疫情前買氣，業者估週年慶業績上看4億元。

業者觀察，隨著疫情逐漸趨緩，消費景氣漸漸復甦，買氣回升回到疫前水準，遠東百貨花蓮店長黃永芳說，今年週年慶檔期，剛好碰上疫情逐步解封，公司早已做好今年規劃，新引進將近十大品牌，包括宜得利家居、饗泰多、開飯川、日藥本鋪、bgreen、KnightsBridge、FAIR LADY女鞋、Outdoor等，希望藉由新櫃進駐，持續吸引人氣。

遠百花蓮店13周年慶將從20日起開跑，13日起開放預購。店長黃永芳說，今年抵用券優惠高達19％，預購期間也享正檔優惠。各大化妝品專櫃也推出經典優惠組，還有祭出多樣限時限量優惠商品，像是除臭發熱被下殺3折只要2500元、原價4590元的萬用鍋下殺8折3990元等。

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