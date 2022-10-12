月領42K的實習工作在這！信義房屋自2016年起推出業務「全時實習生」計畫，招募大四在校生提早體驗職場，實習期間，不僅比照正職員工的培訓規格與福利資源，實習期滿轉正還會額外加發獎學金，今年開始招募的第8屆全時實習計畫更將月薪一口氣調升20%、達4萬2000元，希望吸引更多想挑戰自我的優質學子加入。

信義房屋堅持不從同業挖角，高標準甄選出高潛力人才，並從頭進行完整且具系統性的不動產專業培訓。第八屆全時實習生計畫預計招募全台100位不限科系的大四在校生加入；此外，原全時實習生計畫月薪3萬5000元，今年更大幅度調薪20%，月薪達4萬2000元，且享有信義房屋正職員工福利及學習資源，實習期滿轉正還享額外的獎學金。

在職涯發展部份，本計畫過去7屆已累積近300位同學參與，也有許多表現優秀的實習生繼續在集團發展，更不乏晉升店經理案例，如現任逢甲黎明店經理古佳玄、桃園大湳店店經理劉兆軒分別在25歲及26歲晉升管理職；現任竹北台大店經理羅晧宸是第三屆全時實習生，他不僅在實習期間考到不動產經紀人證照，還以超標3倍的成績，成為該業務區第一個拿到新秀獎的實習生。

85年次的劉兆軒大學就讀應用外語系，因為對房仲業務工作高薪高發展的職涯感興趣，加上家人鼓勵，選擇加入信義房屋實習生計畫。他笑說，一開始「常哭、也曾想離職」，但一方面不想辜負家人期待，也想修完學分，靠著同梯彼此鼓勵、學長姐分享心法，再加上自己努力轉換正向心態，不僅順利拿下新秀獎轉正，還選上店主管。

劉兆軒舉例，信義房屋的團隊精神對新鮮人是很大助力，例如他自己實習時都會刻意挑在分店內與客戶講電話，如果有不夠詳盡、清楚的地方，學長姐就能提醒他；此外，信義房屋也提供實習生半年保障底薪，「適合好好學、好好播種」，轉正後，就能無縫接軌正式職涯，把過去的努力化成收穫。

回顧實習歷程對房仲職涯幫助最大的地方，羅晧宸則認為，紮實的課程替專業能力打下基本功，與消費者實際互動，則能應用所學，當有不足或不了解的地方，更能直接請教師父及學長姐，有心想學習、挑戰的人，就能快速進步，比同儕更快找到自己的職涯定位。

信義房屋人資部表示，未來將持續以高標準選才，培養產業中最頂尖的專業人才，也同時會提供更具競爭力的薪酬福利，保障同仁工作與生活平衡，創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。歡迎想要挑戰高薪高發展的工作，搶先進入職場卡位的大四在學生，加入全台直營上市房仲公司。

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