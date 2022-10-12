日圓12日疲弱又創24年新低，外界也好奇日本政府會不會再次出手進場干預匯價。

目前在亞洲匯市中，日圓兌一美元在145.74到146.38之間整理，貶值0.3%左右。上個月下旬當日圓貶至145.9時，是日本政府自1998年以來再次進場，實際阻貶日圓。

之後，日圓稍獲喘息不再大貶，但美國將來繼續升息的步調沒變下，匯銀人士認為，若日本政府不主動干涉的話，日圓在1998年曾創的147.66，或許可視下個重要觀察價位。

部分匯率專家表示，因為日本財務省才剛砸下巨資約2.84兆日圓，約196億美元阻貶日圓，在這麼短時間內應該不太會出手，不過可能會口頭出來喊一下話。

東京金融公司Traders Securities指出，日圓12日貶至146，外匯市場與日本政府之間相互試膽量的膽小鬼遊戲持續上演，市場就是想看看日圓會貶到哪個價位，但若進場的話又怕日本政府隨時出手阻貶。

正當各國政府紛紛升息打壓通膨之時，日本央行不動如山的超低利率政策，讓日圓無法找到理由升值。本周，美國公債遭到拋售，美元匯價走升下，日圓想不貶值也難。

澳洲國民銀行(NAB)表示，美國10年期公債殖利率重回4%，避險資金流入美元，日本政府又不變動目前超低利率政策，美元升日圓貶很合理。不過，若日圓短期之內急貶的話，日本政府或許可能突然又干預。

外界認為，日本政府上個月進場阻貶理由不夠。因為從美元與日圓之間匯價的周線歷史波動來看，已降至3月以來最小，表示震盪幅度離異常還有段距離。不過，在美國13日公布最新9月份當地消費者通膨數據之前，外匯交易員手邊的部分應不會保留很多，基本上先以觀望為主。