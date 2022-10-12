當發現另一半出軌，你會怎麼處理，有人會選擇原諒對方，有人則會責怪自己，不過這些星座可是會選擇反擊的，《科技紫薇網》運勢專欄指出獅子座、摩羯座、天蠍座的眼裡容不下一粒沙，奉勸最好不要招惹他們，否則會讓你吃足苦頭並加倍奉還。

▍獅子座

在很多人的印象中，獅子座狠起來令人害怕，這是因為他們會為了維護自尊心、捍衛內心世界的秩序，把一切理智拋諸腦後，來為自己討回公道打抱不平，獅子座最討厭鄙視一切虛偽的人，有仇必報、絕不委屈自己，一旦發現對方背叛了自己，絕對打破砂鍋問到底，把事情完全搞清楚，讓對方百辭莫辯。然後會報復渣情人，並討回原本屬於自己的東西。就算他們很難過，也會先沉默，等一切都處理完以後，再躲起來獨自療傷。

▍摩羯座

由於對待任何事情都秉持理性態度，讓摩羯座不至於因為過往的情分而迷失自我，他們非常有原則，感情中一旦被對方踩到底線，絕不會不發一語，一定會把所有能打臉的事情擺在對方眼前，對方再怎麼懺悔認錯，摩羯照樣果斷地轉身離開，絕不拖泥帶水，很多人認為摩羯座太過冷漠無情，卻也是因為這樣的特質，摩羯座在面對情變的時候很能保護自己，該公布、該算帳的事情都會冷靜處理，接下來再用規律的生活好好撫平內心的傷疤，不讓自己的腳步就此停留。

▍天蠍座

天蠍座的報復心是赫赫有名的，後果不是所有人都能承擔的，對天蠍座來說，「背叛」是最不能容忍的事情，他們一定會想辦法讓所有人看清渣情人的真面目，讓對方無地自容，用各種方法毀損對方的形象，這只是復仇的其中一部分，天蠍座還會暗中研究渣情人的弱點，然後運用各種手段持續破壞，表面上會有一陣子風平浪靜，等蠍子一出手保證天崩地裂，讓對方清楚自己惹到了什麼樣的人。