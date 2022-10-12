10月13日國境解封第一波國際觀光客中，馬來西亞首發團入住台北西門町意舍酒店！馬來西亞旅行團於10月13日晚間8點25分抵達台北後，第一晚搶先入住台北西門町意舍酒店，隔日西門町意舍也將盛情款待第一團海外嬌客，早餐西門町意舍精心準備了獨家的現熬小龍蝦粥、手做飯糰等充滿台灣味的早餐，感受最具台北流行街頭特色的西門町街區。

西門町意舍酒店表示，後續泰國第一波旅行團中的網紅團、馬來西亞超高人氣網紅團，將分別於10月15日及10月16日入住台北西門町意舍酒店，可見充滿打卡創意熱點的西門町意舍深受網路意見領袖與年輕人的喜愛。

處台北市中心的台北西門町商圈，一直深受許多海外遊客喜愛，充滿街頭文化與傳統藝術文化交融並織，是台北城市發展的指標性地區。而「台北西門町amba意舍酒店」位於西門町心臟地帶，在武昌誠品上方，鄰近電影街和DONDON DONKI唐吉訶德，距離捷運西門站僅約5分鐘步行路程，不論是購物、紅樓劇場、看電影等，都十分方便，是探索西門町時尚與台北樂趣的絕佳落腳地。

台北西門町意舍酒店巔覆傳統飯店華麗餐飲、跳脫飯店餐廳制式表現，酒店內風格美式工業風，加上趣味十足、色彩鮮豔的藝術作品點綴，處處藏有小小創意巧思，值得耐人尋味細細琢磨，酒店房間設計簡潔明亮，融合環保素材、自然元素，窗戶光線捕捉暖陽的蹤影，盡情享受當下的悠閒自在，打造創意獨特的城市飯店，為每一段旅程激發出無限的驚喜。

為迎接海外旅客，意舍酒店推出「住三晚免費接機（含早餐）」優惠方案，從10月13日起至11月30日期間入住，於官網www.amba-hotels.com預訂「住三晚免費接機（含早餐）」，在台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店或台北中山意舍酒店連住三晚就送機場安心接機服務一趟，或可選擇新台幣1000元的免費餐飲額度。

意舍酒店表示，意舍酒店致力打造安心與舒適的住宿與用餐環境，每日每小時嚴格清潔消毒，所有防疫規範皆高於政府公告之標準，讓許多海內外旅客皆能放心入住，今年旗下三家酒店更獲得環保旅店標誌，為地球的未來盡最大一份努力，提供民眾的綠色消費新選擇。