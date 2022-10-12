新竹縣議員鄭昱芸被訴詐領助理費用8個月、共21萬多元，一審新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪重判7年4個月，二審高院認為，她擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務，一審判刑太重，改判3年8月，褫奪公權2年。可上訴。

檢方起訴指控，鄭女在2018年到2019年期間並無實際支薪聘僱吳、陳擔任公費助理，卻先後將吳、陳之名冊及遴聘異動表、國民身分證正反面影本提交予新竹縣議會，讓議會分別匯款各11萬多元、10萬多元至吳、陳帳戶內，她詐取公費助理之補助費總計21萬8249元。

台灣高等法院認為，鄭女利用職務上機會犯詐取財物犯行，行為固屬不當，考量她擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務，倘科以最低度刑仍嫌過重，依一般社會觀念，顯然失衡，有情輕法重之嫌，減輕其刑後，判刑3年8月。