童星出身的郝劭文與釋小龍過去是最佳拍檔，兩人演出電影《新烏龍院》走紅，近年郝劭文將工作重心移往大陸，今年5月和化妝師女友林寧瑞領證結婚。而對私事低調的釋小龍則被拍到進度超前，34歲的他似乎已有家室，遭直擊和老婆、小孩上街，最近陸媒又拍到釋小龍揪老婆約會，可見他太太穿著深U緊身上衣，豐滿上圍和纖腰全露，超性感的身材引發網友討論。

本名陳小龍的釋小龍2歲時就皈依少林寺，成為第二十九代接法傳人釋永信的徒弟，並被賜法名釋小龍，他從小和父親、師父一起練武，曾參加大陸鄭州國際少林武術節獲得林通臂拳、羅漢棍兩項優秀獎，之後他轉戰演藝圈爆紅，2003年宣布中止演藝工作，到法國專心念書。

釋小龍和老婆出門，太太的好身材引發關注。（圖／取自搜狐娛樂）

2年後釋小龍回到大陸，拍攝了《少年包青天》，2008年他來台上《康熙來了》，正式宣布完成學業復出演藝圈，今年郝劭文宣布領證成為人夫，《推理君江小宴》則爆出釋小龍早就當爸，曬出一家三口合影，表示：「小童星偷偷當爸了大家都不知道」。而今《搜狐娛樂》進一步拍到，本月9日釋小龍再度帶老婆、女兒出門，他和太太戴了情侶口罩，女方前凸後翹的好身材在人群中相當顯眼。

釋小龍日前支持李冰冰新片。（圖／翻攝自釋小龍Ashton微博）

另一方面，郝劭文婚後和老婆林寧瑞甜蜜蜜，被林寧瑞拍片吐槽婚前明明可以獨當一面，婚後卻超黏人，「最近變了」。名導朱延平則在新片殺青記者會上透露，郝劭文最近在大陸工作依舊相當謙虛感恩，「從他4歲到現在，我們30年的感情了，他賺第一筆大錢後，還包10萬元給我，說第一個想到要孝敬導演伯伯」。