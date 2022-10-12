日本「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部受邀來台於國慶演出，超高水準演出掀起「橘色炫風」，有網友指出當天有名阿伯看完橘高校演出後，對在場觀看的曉明女學生說：「妳看看人家吹得這麼棒」，讓一名學生當場哭出來，對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕發文反擊：「他只是用來提醒我們不要下流的瘋狗」。

一名音樂老師於臉書粉專《大手牽小手玩音樂》指出，抽空到自由廣場看曉明女中、北一女樂儀旗隊及京都橘高校表演，沒想到一名阿伯看完橘高校演出後，轉頭對觀看表演的曉明女中學生說，「妳看看人家吹得這麼棒」，其中一名曉明女學生回應：「路線不一樣啦」，沒想到阿伯則嘲諷：「妳們應該是沒辦法像她們一樣」，讓其中一名女學生忍不住哭出來，讓人相當心疼。

曉明女中學生遭阿伯狠酸比不上「橘色惡魔」，讓導演汪怡昕氣到反擊。(Issac Wang臉書)

《國際橋牌社》導演汪怡昕針對此事發文，他希望曉明國中的學生別在意，畢竟那位阿伯國二時應該只會「尿尿攪沙玩泥巴球」，接著呼籲台灣應該要教育下一代，資源和條件輸人沒關係，認真付出、持之以恆並以自己為傲，才是最動人的事情，接著回想起國橋團隊8年來，在資源和條件都缺乏下，也遇到過很多同樣不拘年齡和性別的「阿北」，當時都告訴自己笑一笑就好，相信自己在做的事，堅持不中途而廢，才是台灣人該有的樣子。

汪怡昕指出這種「阿北」，只是用來提醒我們不要下流的瘋狗，畢竟這個世界有問題的從來都是大人，而不是孩子，接著再三提醒：「長大後，千萬不要變成這種北七」，對此，網友也深有同感表示：「他是不會接受小孩一天練五個小時，會罵說有這時間怎麼不拿去唸書的雙標仔」、「都很棒，台灣人什麼都要比，真的很無聊」、「問題不在於表演的孩子，而是從來沒有思考過要改變的大人」。