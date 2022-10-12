18歲以上民眾昨（11）起可接種次世代疫苗。公衛學者分析，接種次世代疫苗有3大好處，包括預防重症住院、避免年底前BA.5釀成大型群聚，如果曾經確診，不僅可形成雙重防護，還可以預防長新冠。

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」說明，原始株疫苗雖可預防BA.5中重度感染，但美國最新回溯性大型研究顯示，接種原始株疫苗追加劑後，預防住院急診的效益在6個月後降到5成、6到8個月後只剩4成。

台北市立聯合醫院急診醫學科醫師賴昭智指出，無論是否感染過，接種BA.1雙價次世代疫苗都有好的保護力，優於原始株疫苗，以模型推估對於BA.4、BA.5也有保護效益，對於預防感染有7成保護力，預防重症效益達9成。

陳秀熙認為，目前國內開放18歲以上全民施打次世代疫苗，有非常重要的意義。首先，台灣感染BA.2人數眾多，自然感染加上次世代疫苗接種，可以形成雙層防護的「全民免疫防火牆」，阻止10到12月BA.5小波流行，避免造成社區或職場大型群聚感染，因為次世代疫苗抗體至少可預防感染約2個月。

賴昭智進一步說明，曾感染康復的人接種疫苗產生的免疫力，比未曾感染者增加25到100倍，對於變種病毒有更廣泛的交叉保護；加拿大、美國、卡達研究都指出，感染Omicron後接種疫苗者，可有效預防再感染。

陳秀熙指出，由於台灣民眾普遍接種原始株疫苗追加劑已超過6個月，推估各年齡層預防重症的保護力已經降到一半以下，此時施打次世代疫苗有非常大的好處。另外，次世代疫苗還有一項好處，曾經自然感染的民眾，康復後接種次世代疫苗，可預防長新冠（Long-COVID）。