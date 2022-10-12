是否看過陽光從巨大海藻間隙中灑下的夢幻瞬間？或是一覺醒來就沐浴在魚群裡的浪漫呢？被譽為一生必體驗的夜宿海生館活動，不僅圓了許多民眾與喜愛的海洋生物共度一夜的夢想，更讓更多人看見海洋生態的不同面貌，一直以來都是深受國內外旅客喜愛的深度旅遊行程，每年農曆假期、連假期間更是一位難求。屏東海生館已於10月7日開放2023年度夜宿海生館活動預約，首日便超過千人訂購；屏東海生館也呼籲有興趣的民眾盡早預約以免活動額滿無法參加。

每天近閉館時分，便可以看到許多遊客拉著行李箱走進海生館的奇景，也宣告海生館的魔幻時刻即將展開。隨著一組組導覽員帶著遊客仔細觀察小丑魚從海葵中穿梭，甚至進入後場親手餵著海生館精心準備的餌料、在夜探海生館中看到閃著螢光的珊瑚、偷窺海星享用晚餐，透過導覽員的解說，讓遊客發現一般參觀不會發現的奇景。這些讓夜宿來賓不禁張大嘴巴嘖嘖稱奇的情景，是海生館夜晚的日常，也是夜宿海生館的魔力所在。夜宿海生館透過這些豐富的體驗活動，包含專屬夜宿旅客的深度解說、直擊飼育後場、甚至走出戶外造訪潮間帶，帶領大家走進海生館的祕密花園，一探夜晚鮮為人知的海洋面貌！

夜宿海生館從最開始的單一行程發展到現在總共三大展館七個就寢區域，選擇每個館別都有不同的行程，也讓遊客可以體驗到不同樣貌的海洋生態。像是在幽微月光下魚群悠遊的海底隧道，充滿神秘浪漫的氣氛一直都是夜宿的搶手區域；如果是親子家庭出遊，可愛呆萌的企鵝區則是首選，讓孩子跟著快樂腳的步伐進入夢鄉；而銀白光芒粼粼的鯊魚區睡起來特別有安全感，鯊魚們彷彿守護般圍繞在身旁，靜謐又優雅的體驗讓你對鯊魚改觀；還有大洋池跟海藻森林也都相當推薦，一起床就沐浴在早晨的「洋」光下，感受令人難忘的療癒景緻。

屏東海生館因應季節的不同，也規劃出特色主題套裝行程，像是每年4月-8月的「觀珊望海」將會帶你搭乘半潛艇觀察豐富的珊瑚礁世界跟魚群，時不時還會有海龜游到身旁的驚喜；到了6月-10月正值陸蟹繁殖的時節，解說員將帶著你觀察港口生態，幸運的話能遇見正抱著卵的母蟹從陸上往海邊移動，這場夏季的美好「蟹逅」等你來相遇！而從11月-隔年的3月則是摸黃金蜆跟拔蘿蔔的好時節，利用天然的泉水搭配友善海洋的耕作方式，海生館將帶你「踏水巡田」，用另外的角度感受山、海、人怎麼在恆春半島這塊土地共生共存。從體驗中認識海洋、進而引發保護海洋的認同，一直是夜宿海生館活動的核心理念。除此之外，結合恆春周圍的社區生態，讓旅客對國境之南的風土民情有更多的認識，是屏東海生館希望可以帶給旅客的新體驗。