洪男繼承422餘坪土地遭查封，秒繳清18萬元酒駕罰鍰。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

移送機關及地政機關人員配合彰化分署執行人員對洪男土地進行鑑界查封。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署書記官（左）親赴洪男家中向洪妻勸諭，請其丈夫自行繳納，以免土地被拍賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子酒駕又拒絕接受酒測被開罰18萬元，並吊銷駕照，拒不理會，彰化分署使出霹靂手段，查出名下有兩筆祖產土地，約422餘坪、公告現值逾百萬元，書記官到現場張貼封條，洪男才嚇到，不敢再「假鬼」，立即購買郵政匯票繳清。

洪男5月20日下午4時騎乘機車行經芳苑鄉芳草路時被員警攔檢，拒絕接受酒精濃度測試，經彰化監理站吊銷駕駛執照並裁罰18萬元。洪男收到違反道路交通管理事件裁決書及彰化分署傳繳通知後皆置之不理。

彰化分署查出洪男名下有繼承兩筆面積合計422餘坪、公告現值總計逾百萬元的耕地，先囑託地政機關辦理查封登記，並指派書記官至耕地現場張貼封條，耕地上則種植蘆筍等農作物。

彰化分署書記官勸洪男自行繳納，以免耕地和栽植蘆筍都要遭拍賣，且一旦進入拍賣程序，衍生地政機關指界、估價師鑑價等執行必要費用，都要由洪男負擔支付，非常不划算

。

洪男聽書記官的分析勸諭後，隔日立即購買郵政匯票寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。彰化分署提醒，將持續針對酒（毒）駕案件加強執行。