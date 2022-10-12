國民黨基隆市長參選人謝國樑12日上午在國民黨中央黨部召開記者會，說明金星案的相關內容，並提出金流證據。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，他聽了為時半小時左右的記者會，痛批謝把基隆市民當作笨蛋嗎？

蔡適應表示，他聽了這場記者會，愈聽愈生氣、完全看不下去，他並提出四點質疑。蔡適應認為，謝國樑明知林冠百匯給他的錢是犯罪所得，就應該繳回，而不是納為己有。

其次，蔡適應表示謝每次的說法都不一樣，愈說愈複雜、謎團愈來愈大，今天又再扯出一家從沒見過的「盛元澤」公司，他質疑這群人到底在搞什麼？他指出，一般人對於上億的金流根本無法想像，如此複雜的借貸關係，謝卻說得這麼輕鬆。一般民眾哪有這種借貸關係，蔡適應痛批，謝國樑還真把自己公司當銀行開？還收8％的利息，也真敢！

蔡適應說，謝國樑身為市長候選人，連自己的金錢往來都交代不清楚，8月份至今兩個多月了，12日的記者會中，謝依然只會避重就輕，迴避核心問題；市民怎麼能相信謝有能力治理基隆？

蔡適應強調，基隆民眾要選擇讓基隆繼續進步改變？還是要讓金權家族政治捲土重來？年底九合一選舉投的不是政黨之爭，而是你、我的未來。