台北市長選戰「三腳督」競爭激烈，民進黨台北市議員梁文傑預測，綠營參選人陳時中會贏「但輸也不意外」，斷言藍綠最終勝負差將落在3000票內，遭藍白陣營齊聲痛批操作藍綠對決。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日批評，走夜路時不要吹哨子壯膽，每天都在算幾千票，但選民是人不是票，會判斷誰最適合當台北市長。

梁文傑昨接受廣播節目專訪時提及，黃珊珊得票數不會少於2成，剩下8成就讓藍綠爭搶，誰先拿到4成誰就贏，但他相信陳時中有實力拿4成選票，該說法遭國民黨參選人蔣萬安陣營和無黨籍參選人黃珊珊陣營狠嗆，質疑民進黨想藉由塑造藍綠差不多強，將選戰導向藍綠惡鬥，目的是讓綠營支持者盡快歸隊。

對此，黃珊珊上午發布新創政策後接受媒體聯訪時直言，「2個陣營（藍綠）不都在操作棄保嗎？從選戰開打到現在棄保有停止過嗎？」她強調，走夜路時不要吹哨子壯膽，爭取市民認同、拿出政策比較重要，質疑藍綠每天都在算幾千票，但選民是人不是票，大家有眼睛、會看，會判斷哪個人最適合當台北市長。

此外，陳時中今前往內湖站路口宣傳18歲修憲公投，遭大樓居民嗆吵死了，黃珊珊則說，選舉時可能都會有這種擾民的狀況，但她會盡量避免，還酸說「原則上我們沒辦法像他們政黨有那麼多的資源，到處去用各種宣傳，我可能連宣傳車都沒有。」